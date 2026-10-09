ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي ريال مدريد نظيره فياريال على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإسباني 2026-2027.

ريال مدريد يطمح لعدم التعثر ومواصلة المنافسة على اللقب مع غريمه برشلونة، والعودة إلى الوصافة على أقل تقدير.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

المباريات التالية ريال مدريد الدوري الإسباني 15:00 فياريال

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإسباني - الجولة 8 10 أكتوبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو





ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2026.





beIN SPORTS HD 2 -





كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.









التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027









نتائج ريال مدريد وفياريال في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ريال مدريد وفياريال في المباريات الأخيرة









ترتيب ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027







