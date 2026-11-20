يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد وسيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2026-2027.

ريال مدريد يقدم فترة رائعة وسلسلة انتصارات من ثماني مباريات على التوالي بجميع المسابقات، ويتواجد في المركز الثاني خلف برشلونة بفارق 3 نقاط فقط.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2026-2027 هو السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب سانتياجو برنابيو.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساء (23:00) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 13 21 نوفمبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لنقل المواجهة.

من معلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي، للتعليق على مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 أحمد البلوشي

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج ريال مدريد وسيلتا فيجو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وسيلتا فيجو في المباريات الأخيرة

ترتيب ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2026-2027