ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول في مواجهة قوية في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2026-2027 "مؤجلة" وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الملكي الذي يريد إعادة لقب الدوري لخزائنه التي غاب عنها خلال آخر موسمين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، على استاد سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 1 26 أغسطس 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج ريال مدريد وريال سوسييداد في المباريات الأخيرة

تاريخ ريال مدريد وريال سوسييداد في المباريات الأخيرة

ترتيب ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027