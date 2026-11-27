يحتضن استاد سانتياجو برنابيو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2027، هو السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 14 28 نوفمبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

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ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في المباريات الأخيرة

ترتيب ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2027