ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس في الجولة 33 من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد صاحب المركز الثاني يسعى لمواصلة المنافسة على اللقب مع برشلونة ولكنه يعيش فترة صعبة خلال الآونة الأخيرة ولم يحقق أي انتصار في آخر أربع مواجهات.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الجولة 33 من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الثلاثاء 21 أبريل 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

