ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس في الجولة 33 من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سانتياجو برنابيو. 

ريال مدريد صاحب المركز الثاني يسعى لمواصلة المنافسة على اللقب مع برشلونة ولكنه يعيش فترة صعبة خلال الآونة الأخيرة ولم يحقق أي انتصار في آخر أربع مواجهات.

ما موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الجولة 33 من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الثلاثاء 21 أبريل 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1خليل البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس

ريال مدريدHome team crest

4-4-2

التشكيل

5-3-2

Home team crestألافيس
13
أندري لونين
20
فيران جارسيا
3
إيدير ميليتاو
2
داني كارفاخال
4
دافيد ألابا
21
براهيم دياز
14
أوريلين تشواميني
5
جود بيلينجهام
8
فيديريكو فالفيردي
10
كيليان مبابي
7
فينيسيوس جونيور
1
انتوني سيفيرا
24
V. Parada
17
جوني
10
كارليس ألينيا
14
ناهول تاناليا
7
A. Perez
19
بابلو ايبانييز
8
أنطونيو بلانكو
18
جون جوريدي
22
I. Diabate
11
أنتونيو مارتينيز

5-3-2

ألافيسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كيكه فلوريس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ألافيس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في المباريات الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

ألافيس

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

12

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان