الدوري الإسباني
ريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
جيرونا
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ريال مدريد
ريال مدريد ضد جيرونا
جيرونا
الدوري الإسباني

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل جيرونا ضيفًا على نظيره ريال مدريد مساء الغد، الجمعة، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

ريال مدريد يسعى لتدارك ما يمكن تداركه بعد وصول الفارق مع منافسه برشلونة إلى سبع نقاط كاملة عقب الهزيمة من ريال مايوركا في الجولة الماضية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026؟


موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الجمعة 10 أبريل 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026؟


تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.


beIN SPORTS 1

حسن العيدروس

TOD TV


كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟


يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026


تشكيلات ريال مدريد ضد جيرونا

ريال مدريدHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-1-4-1

Home team crestجيرونا
13
أندري لونين
20
فيران جارسيا
17
راؤول اسينسيو
3
إيدير ميليتاو
2
C
داني كارفاخال
6
إدواردو كامافينجا
5
جود بيلينجهام
8
فيديريكو فالفيردي
21
براهيم دياز
10
كيليان مبابي
7
فينيسيوس جونيور
13
باولو غازانيجا
4
C
أرناو مارتينيز
12
فيتور ريس
24
اليكسندر مورينو
16
أليخاندرو فرانسيس
23
ايفان مارتين
11
ثوماس يمار
15
فيكتور تسيجانكوف
20
أكسيل فيتسل
18
عز الدين أوناحي
14
كلاوديو إتشيفيري

4-1-4-1

جيروناAway team crest

ريال مدريد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

جيرونا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ميجيل ميشيل


نتائج ريال مدريد وجيرونا في المباريات الأخيرة



ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

جيرونا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وجيرونا الأخيرة


ريال مدريد

آخر 5 مباريات

جيرونا

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

13

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5



