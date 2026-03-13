الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoإلتشي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل إلتشي ضيفًا على حساب ريال مدريد، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

يدخل ريال مدريد، المباراة وكله رغبة في الفوز كي يواصل منافسته مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني بعد أن زاد الفارق بينهما لأربع نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم السبت 14 مارس 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
إلتشي crest
إلتشي
إلتشي
crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق خليل البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2خليل البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد إلتشي

ريال مدريدHome team crest

4-1-2-1-2

التشكيل

5-3-2

Home team crestإلتشي
13
أندري لونين
17
راؤول اسينسيو
6
إدواردو كامافينجا
20
فيران جارسيا
24
دين هويسين
2
داني كارفاخال
37
Manuel Angel
45
T. Pitarch
15
أردا جولر
7
فينيسيوس جونيور
16
غونزالو غارسيا
1
ماتياس ديتورو
17
Josan
21
ليو بيترو
22
D. Affengruber
23
فيكتور شوست
8
M. Aguado
12
غونزالو فييار
16
مارتيم نيتو
14
أليكس فيباس
9
أندريه سيلفا
10
رافا مير

5-3-2

إلتشيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ايدير سارابيا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وإلتشي في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إلتشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وإلتشي الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

إلتشي

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

13

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026

