ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة لحساب الجولة 38 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع ريال مدريد بالضيف أتلتيك بيلباو.

لا تملك المباراة أي أهمية على الصعيد الرقمي، لكن أهميتها تكمن في أنها ستكون مباراة وداع داني كارباخال أسطورة ريال مدريد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 23 مايو 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

