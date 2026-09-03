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الدوري الإسباني
team-logoريال بيتيس
لا كاروتوخا
team-logoريال مدريد
شاهد على beIN SPORTS 3
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ريال مدريد
الدوري الإسباني
القنوات الناقلة
ريال بيتيس ضد ريال مدريد
ريال بيتيس
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف ريال بيتيس نظيره ريال مدريد في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني 2026-2027 وذلك على ملعب لا كارتوخا.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الملكي الذي يريد إعادة لقب الدوري لخزائنه التي غاب عنها خلال آخر موسمين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، على استاد لا كارتوخا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
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الدوري الإسباني - الجولة 4
لا كاروتوخا

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عصام الشوالي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

التشكيلات المحتملة ريال بيتيس ضد ريال مدريد

ريال بيتيسHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestريال مدريد
1
ألفارو فالز
11
فيران جارسيا
2
هيكتور بيليرين
5
مارك بارترا
4
ناتان برناردو دي سوزا
7
أنتوني
21
مارك روكا
17
رودريغو ريكيلمي
22
إيسكو
6
F. Bernal
19
تروي باروت
1
تيبو كورتوا
22
أنطونيو روديجر
17
مارك كوكوريلا
12
ترينت ألكسندر أرنولد
4
دين هويسين
7
فينيسيوس جونيور
8
فيديريكو فالفيردي
5
جود بيلينجهام
21
براهيم دياز
6
إدواردو كامافينجا
10
كيليان مبابي

4-2-3-1

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مانويل بليجريني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه مورينيو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال بيتيس وريال مدريد في المباريات الأخيرة

بيتيس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ ريال بيتيس وريال مدريد في المباريات الأخيرة

بيتيس

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

4

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

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