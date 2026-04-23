Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
team-logoريال بيتيس
team-logoريال مدريد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال بيتيس في الجولة 32 من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب لا كارتوخا. 

ريال مدريد صاحب المركز الثاني يسعى لمواصلة المنافسة على اللقب مع برشلونة ولكنه يعيش فترة صعبة خلال الآونة الأخيرة ولم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر خمس مواجهات.

ما موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الجولة 32 من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الجمعة 25 أبريل 2026، على ملعب لا كارتوخا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ريال بيتيس crest
ريال مدريد crest
crest
ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال بيتيس ضد ريال مدريد

ريال بيتيسHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestريال مدريد
1
ألفارو فالز
16
فالنتين جوميز
4
ناتان برناردو دي سوزا
5
مارك بارترا
2
هيكتور بيليرين
10
عبدالصمد الزلزولي
7
أنتوني
14
سفيان أمرابط
21
مارك روكا
8
بابلو فورنالس
19
خوان هيرنانديز
13
أندري لونين
12
ترينت ألكسندر أرنولد
24
دين هويسين
23
فيرلان ميندي
22
أنطونيو روديجر
14
أوريلين تشواميني
5
جود بيلينجهام
8
فيديريكو فالفيردي
21
براهيم دياز
10
كيليان مبابي
7
فينيسيوس جونيور

4-4-2

ريال مدريدAway team crest

البدلاء

المدرب

  • مانويل بليجريني

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال بيتيس وريال مدريد في المباريات الأخيرة

-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات ريال بيتيس وريال مدريد في المباريات الأخيرة

آخر 5 مباريات

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

4

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان