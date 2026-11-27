يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما ومونزا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة روما ومونزا في الجولة الثالثة عشرة عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 29 نوفمبر 2026، على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 13 29 نوفمبر 2026 - 12:00 الأولمبيكو

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ما القنوات الناقلة لمباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما ومونزا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق.

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التشكيل المتوقع لمباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج روما ومونزا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات روما ومونزا في المباريات الأخيرة

ترتيب روما ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027