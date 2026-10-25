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الدوري الإيطالي
team-logoروما
الأولمبيكو
team-logoكالياري
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
روما ضد كالياري
روما
كالياري
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وكالياري في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة روما وكالياري في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 9
الأولمبيكو


ما القنوات الناقلة لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وكالياري في الكالتشيو من خلالها.



كيف تشاهد مباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة روما ضد كالياري

3-4-2-1
روما crest
روما
روما
page.match.formation.title
كالياري crest
كالياري
كالياري
4-3-2-1
بييرلويغي غولينيبييرلويغي غولينيماريو هيرموسوماريو هيرموسوجيانلوكا مانشينيجيانلوكا مانشينيإيفان نديكاإيفان نديكاماتياس سوليماتياس سوليteam-logoويسليمارتن دي رونمارتن دي رونديفين رينشديفين رينشنيكولو بيسيلينيكولو بيسيليبريان كريستانتيبريان كريستانتيدونيل ماليندونيل مالينإليا كابريلإليا كابريلأليساندرو ديولاأليساندرو ديولازي بيدروزي بيدروادم اوبيرتادم اوبيرتJ. RodriguezJ. Rodriguezيانيس ماسولينيانيس ماسولينA. RomanoA. Romanoميشيل ادوبوميشيل ادوبودانيل مالدينيدانيل مالدينيجاكوبو فاتزينيجاكوبو فاتزينيP. MendyP. Mendy
كالياري crest
كالياري
كالياري
3-4-2-1
روما

التشكيلة الأساسية

كالياري

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني
  • فابيو بيسكاني


نتائج روما وكالياري في المباريات الأخيرة


روما

روما - المستوى

كومو
ت0-0
ريال مدريد
خ3-4
جنوى
ف2-0
سلوفان
ف4-0
نابولي
ت3-3
الهدف المسجل (المستقبل)
12/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
كالياري

كالياري - المستوى

أتالانتا
ف1-2
أودينيزي
ف0-1
يوفنتوس
ت1-1
مونزا
خ4-0
بولونيا
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
4/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات روما وكالياري في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

روماتعادلكالياري
3
1
1
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
2
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
انتهت
الدوري الإيطالي
كالياري badge
كالياري
كالياري
1
روما badge
روما
روما
0
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
1
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
انتهت
الدوري الإيطالي
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
روما badge
روما
روما
0
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
4
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
انتهت
7الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5

ترتيب روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
8710165+1122
ف
ف
ف
ف
ت
3
روماروماروما
8530196+1318
ت
ف
ت
ت
ف
4
كوموكوموكومو
8521147+717
ف
ف
ت
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
8422118+314
ف
خ
ت
ف
خ
8
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
9
كالياريكالياريكالياري
841369-313
خ
خ
ت
ف
ف
10
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
82241216-48
خ
خ
ت
خ
ف
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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