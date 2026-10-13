هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoروما
الأولمبيكو
team-logoريال مدريد
شاهد على beIN SPORTS 3
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
روما ضد ريال مدريد
روما
ريال مدريد
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الأولمبيكو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين روما وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


crest
دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
الأولمبيكو


ما القنوات الناقلة لمباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 4

خليل البلوشي


كيف تشاهد مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة روما ضد ريال مدريد

3-4-2-1
روما crest
روما
روما
page.match.formation.title
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
بييرلويغي غولينيبييرلويغي غولينيجيانلوكا مانشينيجيانلوكا مانشينيماريو هيرموسوماريو هيرموسوإيفان نديكاإيفان نديكاteam-logoويسليمارتن دي رونمارتن دي رونديفين رينشديفين رينشماتياس سوليماتياس سوليباولو ديبالاباولو ديبالاكواديو كونيهكواديو كونيهدونيل ماليندونيل مالينتيبو كورتواتيبو كورتوامارك كوكوريلامارك كوكوريلاإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيدين هويسيندين هويسيندينزل دومفريسدينزل دومفريسجود بيلينجهامجود بيلينجهامأوريلين تشوامينيأوريلين تشوامينيأردا جولرأردا جولرفيديريكو فالفيرديفيديريكو فالفيرديفينيسيوس جونيورفينيسيوس جونيوركيليان مبابيكيليان مبابي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
3-4-2-1
روما

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني
  • جوزيه مورينيو


نتائج روما وريال مدريد في المباريات الأخيرة


روما

روما - المستوى

أتالانتا
ف2-1
فنربخشه
ت1-1
تورينو
ف0-2
إنتر
ت2-2
كومو
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

إنتر
ف2-1
فاييكانو
ف4-1
إلتشي
ف2-3
أتلتيكو مدريد
خ2-1
فياريال
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات روما وريال مدريد في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

روماتعادلريال مدريد
1
0
4
وديات الأندية
روما badge
روما
روما
2
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
روما badge
روما
روما
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
روما badge
روما
روما
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
روما badge
روما
روما
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
روما badge
روما
روما
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
2الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220051+46
ف
ف
2
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
3
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
4
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
5
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
6
كوموكوموكومو
110041+33
ف
7
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
10
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
11
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
12
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
14
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
15
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
16
لانسلانسلانس
210134-13
خ
ف
17
صباحصباحSAB
210124-23
ف
خ
18
روماروماروما
10101101
ت
19
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
20
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
21
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
22
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
23
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
24
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
26
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
28
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
30
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
200225-30
خ
خ
33
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
34
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16


هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل