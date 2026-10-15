ما القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وجنوى في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

روما يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يحتل جنوى المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة روما وجنوى في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 17 أكتوبر 2026، على استاد الأولمبيكو.

المباريات التالية روما الدوري الإيطالي 14:45 جنوى شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 14:45 الأولمبيكو

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج روما وجنوى في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات روما وجنوى في المباريات الأخيرة





ترتيب روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027



