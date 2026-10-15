ما القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وجنوى في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
روما يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يحتل جنوى المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة روما وجنوى في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 17 أكتوبر 2026، على استاد الأولمبيكو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة روما ضد جنوى
التشكيلة الأساسية
المدرب
- جيان بييرو غاسبيريني
- دانييلي دي روسي
نتائج روما وجنوى في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات روما وجنوى في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|6
|5
|1
|0
|18
|8
|+10
|16
ف
ت
ف
ف
ف
|2
|6
|5
|1
|0
|11
|4
|+7
|16
ف
ف
ت
ف
ف
|3
|6
|4
|2
|0
|14
|3
|+11
|14
ت
ت
ف
ف
ف
|4
|6
|4
|1
|1
|6
|3
|+3
|13
ت
ف
ف
ف
خ
|5
|6
|3
|3
|0
|11
|5
|+6
|12
ت
ف
ت
ت
ف
|6
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|+4
|11
ت
ف
خ
ت
ف
|7
|6
|3
|2
|1
|9
|6
|+3
|11
ت
خ
ف
ف
ف
|8
|6
|3
|1
|2
|10
|6
|+4
|10
ف
ت
ف
خ
خ
|9
|6
|3
|1
|2
|9
|7
|+2
|10
خ
ف
ت
ف
ف
|10
|6
|3
|0
|3
|8
|8
|0
|9
ف
خ
خ
خ
ف
|11
|6
|2
|2
|2
|10
|10
|0
|8
ت
خ
ف
ت
ف
|12
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|7
ف
ت
خ
ف
خ
|13
|6
|2
|0
|4
|6
|12
|-6
|6
خ
خ
ف
خ
خ
|14
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|-2
|5
ف
ت
خ
ت
خ
|15
|6
|1
|1
|4
|9
|13
|-4
|4
خ
خ
خ
خ
ف
|16
|6
|1
|1
|4
|9
|15
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|17
|6
|1
|1
|4
|5
|11
|-6
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|18
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|19
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
خ
ت
ف
خ
خ
|20
|6
|0
|0
|6
|5
|16
|-11
|0
خ
خ
خ
خ
خ