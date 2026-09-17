ما القنوات الناقلة لمباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وإنتر في قمة الجولة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

الفريقان حققا العلامة الكاملة من أول مباراتين برصيد 12 نقطة ويحتلان المركز الأول والثاني مع فارق الأهداف لصالح روما ويسعى كل منهما لفض هذه الشراكة والانفراد بصدارة الدوري الإيطالي.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة روما وإنتر في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 19 سبتمبر 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 12:00 الأولمبيكو

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج روما وإنتر في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات روما وإنتر في المباريات الأخيرة





ترتيب روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027







