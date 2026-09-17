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الدوري الإيطالي
team-logoروما
الأولمبيكو
team-logoإنتر
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
روما ضد إنتر
روما
إنتر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وإنتر في قمة الجولة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

الفريقان حققا العلامة الكاملة من أول مباراتين برصيد 12 نقطة ويحتلان المركز الأول والثاني مع فارق الأهداف لصالح روما ويسعى كل منهما لفض هذه الشراكة والانفراد بصدارة الدوري الإيطالي.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة روما وإنتر في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 19 سبتمبر 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 5
الأولمبيكو

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة أودينيزي ضد كالياري

3-4-2-1
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
التشكيل
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كالياري
كالياري
4-4-1-1
مادوكا اوكويمادوكا اوكويإينزو إيبوسيإينزو إيبوسيكريستيان كاباسيليكريستيان كاباسيليجيمس ابانكواهجيمس ابانكواهيورغن إيكيلينكامبيورغن إيكيلينكامبحسن كامارحسن كامارميرغيم فوجفوداميرغيم فوجفودايسبر كالستروميسبر كالسترومL. MillerL. Millerاوناي غوميزاوناي غوميزكينان ديفيسكينان ديفيسإليا كابريلإليا كابريلادم اوبيرتادم اوبيرتأليساندرو ديولاأليساندرو ديولاروبيرتو غاجلياردينيروبيرتو غاجلياردينيJ. RodriguezJ. Rodriguezteam-logoD. Akarakiriميشيل ادوبوميشيل ادوبوA. RomanoA. Romanoجاكوبو فاتزينيجاكوبو فاتزينيهاري وينكسهاري وينكسP. MendyP. Mendy
كالياري crest
كالياري
كالياري
3-4-2-1
أودينيزي

التشكيلة الأساسية

كالياري

المدرب

  • كوستا رونيايتش
  • فابيو بيسكاني


نتائج روما وإنتر في المباريات الأخيرة


أودينيزي

أودينيزي - المستوى

كومو
ت1-1
مونزا
ف2-3
فينيزيا
ف2-1
لاتسيو
خ1-2
إنتر
خ5-3
الهدف المسجل (المستقبل)
10/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
كالياري

كالياري - المستوى

بارما
ف0-1
إنتر
خ0-1
هيلاس فيرونا
خ1-2
ليتشي
ف1-0
أتالانتا
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات روما وإنتر في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

أودينيزيتعادلكالياري
3
2
0
الدوري الإيطالي
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كالياري
كالياري
0
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أودينيزي
أودينيزي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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أودينيزي
أودينيزي
1
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كالياري
كالياري
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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كالياري
كالياري
1
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أودينيزي
أودينيزي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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أودينيزي
أودينيزي
2
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
انتهت
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
1
كالياري badge
كالياري
كالياري
1
انتهت
8الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
4400121+1112
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
4400136+712
ف
ف
ف
ف
3
كوموكوموكومو
431094+510
ف
ف
ف
ت
4
لاتسيولاتسيولاتسيو
431063+310
ت
ف
ف
ف
5
كالياريكالياريكالياري
430142+29
ف
ف
خ
ف
6
ميلانميلانميلان
422074+38
ت
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
421174+37
ت
ف
ف
خ
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
421164+27
خ
ت
ف
ف
9
ساسولوساسولوساسوولو
421187+17
ف
ت
ف
خ
10
نابولينابولينابولي
420265+16
ف
خ
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
42025506
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
420257-26
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
4112810-24
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
410347-33
خ
ف
خ
خ
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
401325-31
خ
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
401326-41
خ
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
4013611-51
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
401328-61
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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