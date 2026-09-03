ما القنوات الناقلة لمباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وأتالانتا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

كل من الجيالوروسي وفرسان بيرجامو بدآ الموسم بشكل مثالي بحصد ست نقاط من مباراتين، روما يحتل الصدارة وأتالانتا في المركز الخامس.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة روما وأتالانتا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 5 سبتمبر 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 14:45 الأولمبيكو

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج روما وأتالانتا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات روما وأتالانتا في المباريات الأخيرة





ترتيب روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027







