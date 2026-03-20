ما القنوات الناقلة لمباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وليتشي ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية، حيث توقف رصيد الجيلاروسي عند النقطة 51، بعدما خسر أمام جنوى وكومو على التوالي، ليستقر في المركز السادس بفارق نقتطين عن يوفنتوس، ولا بديل للذئاب سوى للظفر بالثلاثة نقاط القادمة لمواصلة مطاردة المركز الرابع للتأهل إلى دوري الأبطال.

على الجانب الأخر يحتل ليتشي المركز الـ17 برصيد 27 نقطة، وعلى الرغم من خسارته أمام نابولي في الجولة السابقة إلا أنه كان نداً قويا، ويحتاج الفريق لبذل جهد كبير للابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث لا يفرق بينه وبين كريمونيسي الذي يحتل المركز الـ18 سوى ثلاثة نقاط فقط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وليتشي في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 22 مارس 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج روما وليتشي في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات روما وليتشي الأخيرة

ترتيب روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026