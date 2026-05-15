ما القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما ولاتسيو ضمن الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد الجيلاروسي إلى 67 نقطة، بعد الانتصار على بارما في الجولة السابقة من السيري آ، ليحتل المركز الخامس، ويتساوى في النقاط مع ميلان صاحب المركز الرابع، لذا يسعى الذئاب للظفر بالثلاثة نقاط القادمة لمواصلة مطاردة المربع الذهبي المؤهل إلى دوري الأبطال.

على الجانب الأخر يحتل لاتسيو المركز التاسع برصيد 51 نقطة، وبعد خسارته في الجولة السابقة أمام إنتر فقد الأمل في الوصول لمركز من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، لذا سيكون اللقاء بهدف مصالحة الجماهير وتقديم عرض قوي أمام الجيلاروسي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما ولاتسيو في الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 17 مايو 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، الثانية عصراً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

