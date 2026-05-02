ما القنوات الناقلة لمباراة روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وفيورنتينا ضمن الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد الجيلاروسي إلى 61 نقطة، بعد الانتصار على بولونيا في الجولة السابقة من السيري آ، ليستمر في التواجد بالمركز السادس، وبفارق الأهداف فقط عن كومو صاحب المركز الرابع، بينما يحتاج لثلاثة نقاط للحاق بيوفنتوس الذي يحتل أولى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، لذا يسعى الذئاب للظفر بالثلاثة نقاط القادمة لمواصلة مطاردة المربع الذهبي.

على الجانب الأخر يحتل فيورنتينا المركز الـ15 برصيد 37 نقطة، وهو في منطقة وبفارق 9 نقاط عن أولى مراكز الهبوط، لذا فهو يعد في منطقة أمنة نوعاً ما، ولكنها فرصة للاعبين للتألق في لقاء قوي أمام الجيلاروسي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وفيورنتينا في الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 4 أبريل 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026

روماHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestفيورنتينا
99
ميل سفيلار
5
إيفان نديكا
23
جيانلوكا مانشيني
22
ماريو هيرموسو
4
بريان كريستانتي
61
نيكولو بيسيلي
2
ديفين رينش
18
ماتياس سولي
43
ويسلي
69
M. Bah
14
دونيايل مالين
43
دافيد دي خيا
5
مارين بونجراتشيتش
2
دودو
6
لوكا رانييري
3
دانيلي روجاني
27
شير ندور
8
رولاندو ماندراغورا
44
نيكولو فاجيولي
17
جاك هاريسون
10
ألبرت غودموندسون
19
مانور سولومون

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • باولو فانولي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج روما وفيورنتينا في المباريات الأخيرة

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

فيورنتينا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات روما وفيورنتينا الأخيرة

روما

آخر 5 مباريات

فيورنتينا

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026

