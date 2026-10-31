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الدوري الإسباني
team-logoراسينج سانتاندير
إل ساردينيرو
team-logoريال مدريد
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد
راسينج سانتاندير
ريال مدريد
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب إل ساردينيرو مواجهة قوية تجمع بين راسينج سانتاندير وريال مدريد في الجولة الحادية عشرة في الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب إل ساردينيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت السعودية، السابعة والربع (19:15) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإسباني - الجولة 11
إل ساردينيرو
المباريات التالية
راسينج

راسينج

الدوري الإسباني

01 نوفمبر 2026

ريال مدريد

ريال مدريد

ما القنوات الناقلة لمباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس معلقا على مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل.

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حسن العيدروس

كيف تشاهد مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

التشكيلات المحتملة راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد

4-2-3-1
راسينج سانتاندير crest
راسينج سانتاندير
راسينج
التشكيل
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
جولين أجريزابالاجولين أجريزابالاجانويل بيلوسيانجانويل بيلوسيانألفارو مانتيلاألفارو مانتيلاأرون مارتينأرون مارتينبابلو رامونبابلو رامونteam-logoسيرجيو كاناليسإنييغو فيسنتيإنييغو فيسنتيايفان مارتينايفان مارتينماتيو براتيماتيو براتيأندريه ألميداأندريه ألميداياسر زبيريياسر زبيريتيبو كورتواتيبو كورتوامارك كوكوريلامارك كوكوريلادينزل دومفريسدينزل دومفريسإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيدين هويسيندين هويسينإدواردو كامافينجاإدواردو كامافينجايان ديوماندييان ديومانديجود بيلينجهامجود بيلينجهامأوريلين تشوامينيأوريلين تشوامينيأردا جولرأردا جولركيليان مبابيكيليان مبابي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
راسينج سانتاندير

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

المدرب

  • J. Lopez
  • جوزيه مورينيو

نتائج راسينج سانتاندير وريال مدريد في المباريات الأخيرة

راسينج

راسينج - المستوى

سيلتا فيجو
خ5-0
فالنسيا
ت2-2
أوساسونا
خ2-0
إسبانيول
ف2-1
RIB
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

فياريال
ف1-0
روما
ف3-4
إشبيلية
ف4-1
لايبزيج
ف4-1
برشلونة
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
15/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات راسينج سانتاندير وريال مدريد في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

راسينج سانتانديرتعادلريال مدريد
0
1
4
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
4
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
انتهت
الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
0
انتهت
الدوري الإسباني
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راسينج سانتاندير
راسينج
1
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ريال مدريد
ريال مدريد
3
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
6
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راسينج سانتاندير
راسينج
1
انتهت
الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
2الأهداف المسجلة15
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
11911228+1428
ف
ف
ف
ف
ف
2
برشلونةبرشلونةبرشلونة
109014011+2927
خ
ف
ف
ف
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
108022510+1524
ف
ف
ف
خ
ف
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
117221814+423
ف
ت
خ
ف
ت
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
106131918+119
ف
ف
ف
ف
خ
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
105231616017
ف
خ
ت
خ
ف
7
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
103341411+312
ت
خ
خ
ت
خ
8
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
9333129+312
ف
خ
ت
ت
ت
9
فياريالفياريالفياريال
113351515012
خ
ف
ت
خ
ف
10
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
112631010012
خ
ت
ف
ت
ف
11
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
103341520-512
ف
خ
ت
ت
ف
12
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
102531313011
خ
ت
خ
ت
خ
13
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
113261314-111
ف
خ
خ
ت
خ
14
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
103251020-1011
خ
ف
خ
ت
خ
15
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
103251526-1111
ف
خ
ت
خ
خ
16
إلتشيإلتشيإلتشي
102441417-310
ف
ت
ت
ف
خ
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
112451621-510
خ
خ
ف
ت
ت
18
خيتافيخيتافيخيتافي
10235515-109
خ
ت
خ
ف
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
10136717-106
خ
ت
ت
خ
ف
20
مالاجامالاجامالاجا
11056721-145
خ
ت
خ
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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