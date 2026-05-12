ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "مينديزوروزا" مباراة لحساب الجولة 36 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع ديبورتيفو ألافيس بالضيف برشلونة.

برشلونة حسم بطولة الدوري الإسباني بالفوز على ريال مدريد وحقق اللقب التاسع والعشرين في تاريخه على حساب أهم بطولة محلية إسبانية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأربعاء 13 مايو 2026، على ملعب مينديزوروزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ترتيب ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026