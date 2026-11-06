ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لويجي فيراريس لاستقبال مباراة مهمة تجمع جنوى وميلان في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة جنوى وميلان في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 8 نوفمبر، على ملعب لويجي فيراريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساء (18:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 11 8 نوفمبر 2026 - 09:00 لويجي فيراريس

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ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى وميلان في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج جنوى وميلان في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات جنوى وميلان في المباريات الأخيرة

ترتيب جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027