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الدوري الإيطالي
team-logoجنوى
لويجي فيراريس
team-logoميلان
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
جنوى ضد ميلان
جنوى
ميلان
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب لويجي فيراريس لاستقبال مباراة مهمة تجمع جنوى وميلان في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة جنوى وميلان في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 8 نوفمبر، على ملعب لويجي فيراريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساء (18:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 11
لويجي فيراريس
المباريات التالية
جنوى

جنوى

الدوري الإيطالي

08 نوفمبر 2026

ميلان

ميلان

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى وميلان في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

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التشكيل المتوقع لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة جنوى ضد ميلان

3-4-3
جنوى crest
جنوى
جنوى
التشكيل
ميلان crest
ميلان
ميلان
3-4-2-1
جاستن بيجلوجاستن بيجلوليو أوستيجاردليو أوستيجارداليساندرو ماركاندالياليساندرو ماركاندالييوهان فاسكيزيوهان فاسكيزحامد جونيور تراوريحامد جونيور تراوريميكائيل إليرتسونميكائيل إليرتسونستيفان الشعراويستيفان الشعراويمورتن فريندروبمورتن فريندروبجونيور ميسياسجونيور ميسياسميلوتين أوسماييتشميلوتين أوسماييتشS. WiafeS. Wiafeمايك ماينانمايك ماينانكوني دي وينتركوني دي وينترماريو خيلاماريو خيلادافيد بارتيساغيدافيد بارتيساغييونس موسىيونس موسىteam-logoدييجو موريراكريستيان بوليسيتشكريستيان بوليسيتشلوكا مودريتشلوكا مودريتشS. DiawaraS. Diawaraأدريان رابيوأدريان رابيوجونسالو راموسجونسالو راموس
ميلان crest
ميلان
ميلان
3-4-3
جنوى

التشكيلة الأساسية

ميلان

المدرب

  • دانييلي دي روسي
  • روبن أموريم

نتائج جنوى وميلان في المباريات الأخيرة

جنوى

جنوى - المستوى

فيورنتينا
ف2-1
روما
خ2-0
فينيزيا
ف1-0
يوفنتوس
ف2-0
ليتشي
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ميلان

ميلان - المستوى

بورنموث
خ3-0
أودينيزي
ف0-2
بولونيا
خ2-4
إنتر
ف3-1
فيرينتسفاروشي
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات جنوى وميلان في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

جنوىتعادلميلان
0
3
2
الدوري الإيطالي
جنوى badge
جنوى
جنوى
1
ميلان badge
ميلان
ميلان
2
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
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جنوى
جنوى
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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جنوى
جنوى
1
ميلان badge
ميلان
ميلان
2
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
0
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
3
جنوى badge
جنوى
جنوى
3
انتهت
6الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
لاتسيولاتسيولاتسيو
10910248+1628
ف
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
108112613+1325
خ
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
107302810+1824
ف
ف
ت
ف
ت
4
كوموكوموكومو
10721188+1023
ف
ف
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
106312112+921
ف
خ
ف
ف
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
106222414+1020
ف
ف
ت
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
105231310+317
ف
خ
ف
خ
ت
8
نابولينابولينابولي
104241713+414
خ
ف
ت
خ
ف
9
بولونيابولونيابولونيا
104241413+114
ف
ف
ف
خ
ف
10
تورينوتورينوتورينو
104151416-213
خ
خ
ف
ف
ف
11
جنوىجنوىجنوى
104151014-413
ف
ف
ف
خ
ف
12
كالياريكالياريكالياري
10415915-613
خ
خ
خ
خ
ت
13
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
103251620-411
خ
ت
ت
خ
ف
14
ليتشيليتشيليتشي
103071121-109
خ
خ
خ
ف
خ
15
بارمابارمابارما
10226815-78
ف
ت
خ
خ
خ
16
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
102261523-88
ف
ت
خ
خ
خ
17
ساسولوساسولوساسوولو
102261626-108
خ
خ
خ
خ
ت
18
مونزامونزامونزا
102171724-77
خ
خ
خ
ف
خ
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
101271123-125
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
10109620-143
خ
خ
خ
ف
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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