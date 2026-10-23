هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoجنوى
لويجي فيراريس
team-logoفينيسيا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
جنوى ضد فينيسيا
جنوى
فينيسيا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد لويجي فيراريس لاستقبال مباراة مهمة تجمع جنوى وفينيسا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة جنوى وفينيسا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد لويجي فيراريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الإيطالي - الجولة 8
لويجي فيراريس


ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة جنوى ضد فينيسيا

3-4-2-1
جنوى crest
جنوى
جنوى
page.match.formation.title
فينيسيا crest
فينيسيا
فينيزيا
3-5-2
جاستن بيجلوجاستن بيجلوليو أوستيجاردليو أوستيجارديوهان فاسكيزيوهان فاسكيزاليساندرو ماركاندالياليساندرو ماركانداليميكائيل إليرتسونميكائيل إليرتسونمورتن فريندروبمورتن فريندروبستيفان الشعراويستيفان الشعراويD. PuczkaD. PuczkaS. WiafeS. Wiafeجونيور ميسياسجونيور ميسياسميلوتين أوسماييتشميلوتين أوسماييتشفيليب ستانكوفيتشفيليب ستانكوفيتشجويل سكينجتينيجويل سكينجتينيرضوان هلهالرضوان هلهالخوانخوانسيمون سومسيمون سومانتوني هاينوانتوني هاينوتوما باسيتشتوما باسيتشريدجسيانو هابسريدجسيانو هابسكيكي بيريزكيكي بيريزجون يبواهجون يبواهاكور ادامزاكور ادامز
فينيسيا crest
فينيسيا
فينيزيا
3-4-2-1
جنوى

التشكيلة الأساسية

فينيسيا

المدرب

  • دانييلي دي روسي
  • دافيدي نيكولا


نتائج جنوى وفينيسا في المباريات الأخيرة


جنوى

جنوى - المستوى

SUD
ف1-0
بارما
خ2-1
RBU
خ2-0
فيورنتينا
ف2-1
روما
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
فينيزيا

فينيزيا - المستوى

فيورنتينا
خ2-4
لاتسيو
خ0-2
RAP
ف1-0
أتالانتا
خ3-1
نابولي
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات جنوى وفينيسا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

جنوىتعادلفينيسيا
3
0
2
الدوري الإيطالي
جنوى badge
جنوى
جنوى
2
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
2
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
انتهت
وديات الأندية
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
1
جنوى badge
جنوى
جنوى
3
انتهت
وديات الأندية
جنوى badge
جنوى
جنوى
1
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
4
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
جنوى badge
جنوى
جنوى
1
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
انتهت
7الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610219+1219
ف
ف
ت
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
7610144+1019
ف
ف
ف
ت
ف
3
روماروماروما
7520163+1317
ف
ت
ت
ف
ف
4
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
5
كوموكوموكومو
7421127+514
ف
ت
خ
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
7
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
8
كالياريكالياريكالياري
741267-113
خ
ت
ف
ف
ف
9
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
10
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
73041011-19
خ
ف
خ
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
14
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
15
بولونيابولونيابولونيا
7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
16
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
17
جنوىجنوىجنوى
7115513-84
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
7115817-94
خ
خ
ت
ف
خ
19
بارمابارمابارما
7115413-94
خ
خ
ف
خ
ت
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل