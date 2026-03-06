ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لويجي فيراريس لاستقبال مباراة مهمة تجمع جنوى وروما ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية، حيث استفاد الجيلاروسي من ايقاف زحف يوفنتوس بعد تعادلهم في الجولة السابقة من السيري آ، ولكنه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث كان تعادلهم سبباً في ابتعاد نابولي بالمركز الثالث بفارق نقطتين، ولذا يسعى الذئاب لاقتناص آي فرصة للحاق بمنافسية، حيث يمتلك حتى الآن 51 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، ومن خلفه فريق كومو المميز الذي يملك 48 نقطة وينتظر سقوط روما لينضم إلى الرباعي الكبار.

على الجانب الأخر يمتلك جنوى 27 نقطة، يحتل بهم المركز الـ15، وهو مُهدد بالهبوط إذا ما لم يُصحح أوضاعه سريعاً، حيث يفرق بينه وبين أولى مراكز الهبوط ثلاثة نقاط فقط، وذلك بعد فقدانه لنقاط كثيرة في الآونة الآخيرة، والتي أخرها كانت أمام إنتر في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة جنوى وروما في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 8 مارس 2026، على استاد لويجي فيراريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي لويجي فيراريس

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج جنوى وروما في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات جنوى وروما الأخيرة

ترتيب جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026