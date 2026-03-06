Goal.com
مباشر
الدوري الإيطالي
team-logoجنوى
لويجي فيراريس
team-logoروما
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب لويجي فيراريس لاستقبال مباراة مهمة تجمع جنوى وروما ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية، حيث استفاد الجيلاروسي من ايقاف زحف يوفنتوس بعد تعادلهم في الجولة السابقة من السيري آ، ولكنه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث كان تعادلهم سبباً في ابتعاد نابولي بالمركز الثالث بفارق نقطتين، ولذا يسعى الذئاب لاقتناص آي فرصة للحاق بمنافسية، حيث يمتلك حتى الآن 51 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، ومن خلفه فريق كومو المميز الذي يملك 48 نقطة وينتظر سقوط روما لينضم إلى الرباعي الكبار.

على الجانب الأخر يمتلك جنوى 27 نقطة، يحتل بهم المركز الـ15، وهو مُهدد بالهبوط إذا ما لم يُصحح أوضاعه سريعاً، حيث يفرق بينه وبين أولى مراكز الهبوط ثلاثة نقاط فقط، وذلك بعد فقدانه لنقاط كثيرة في الآونة الآخيرة، والتي أخرها كانت أمام إنتر في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة جنوى وروما في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 8 مارس 2026، على استاد لويجي فيراريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
لويجي فيراريس

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة جنوى ضد روما

جنوىHome team crest

3-4-1-2

التشكيل

3-5-2

Home team crestروما
16
جاستن بيجلو
22
يوهان فاسكيز
27
اليساندرو ماركاندالي
5
ليو أوستيجارد
77
ميكائيل إليرتسون
3
أرون مارتين
17
رسلان مالينوفسكي
32
مورتن فريندروب
10
جونيور ميسياس
29
لورنزو كولومبو
9
فيتينيا
99
ميل سفيلار
5
إيفان نديكا
87
دانييلي غيلاردي
23
جيانلوكا مانشيني
2
ديفين رينش
19
زكي شيليك
17
كواديو كونيه
61
نيكولو بيسيلي
4
بريان كريستانتي
7
لورينزو بيليجريني
14
دونيايل مالين

3-5-2

روماAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دانييلي دي روسي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج جنوى وروما في المباريات الأخيرة

جنوى
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات جنوى وروما الأخيرة

جنوى

آخر 5 مباريات

روما

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب جنوى وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

0