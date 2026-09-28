هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
team-logoجنوب السودان
team-logoمصر
شاهد على beIN SPORTS 1
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
مصر
أنجولا
جنوب السودان ضد مصر
جنوب السودان
تونس
مصر
أنغولا
جنوب السودان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف استاد جوبا مواجهة جنوب السودان ومصر، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل مع أنجولا، بينما تلقى منتخب جنوب السودان خسارة أمام مالاوي بنتيجة 1-2.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على ملعب جوبا.

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت مصر، الخامسة عصرا (17:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

علي محمد علي


كيف تشاهد مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


التشكيلات المحتملة جنوب السودان ضد مصر

المدرب

  • نيكولاس ديبويس


نتائج جنوب السودان ومصر في المباريات الأخيرة


جنوب السودان

جنوب السودان - المستوى

السنغال
خ0-5
توجو
ت0-0
جيبوتي
ف0-4
جيبوتي
خ0-1
مالاوي
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
مصر

مصر - المستوى

نيوزيلندا
ف1-3
إيران
ت1-1
أستراليا
ف1-1
الأرجنتين
خ3-2
أنجولا
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات جنوب السودان ومصر في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

جنوب السودانتعادلمصر
0
0
1
المباريات الودية
مصر badge
مصر
مصر
3
جنوب السودان badge
جنوب السودان
جنوب السودان
0
انتهت
0الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/1


ترتيب جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة B

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مالاويمالاويمالاوي
110021+13
ف
2
أنجولاأنجولاأنجولا
10100001
ت
3
مصرمصرمصر
10100001
ت
4
جنوب السودانجنوب السودانجنوب السودان
100112-10
خ
الجولة القادمة


إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل