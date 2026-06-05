ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب بلجيكا، نظيره التونسي، على ملعب الملك بودوان، ضمن المباريات الودية استعداد لكأس العالم 2026.

المنتخب التونسي يتواجد في المجموعة السادسة من كأس العالم والتي تضم أيضًا هولندا، اليابان والسويد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم السبت 6 يونيو 2026، على ملعب الملك بودوان.

و تنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية عصرًا بتوقيت تونس، الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر قناة الأولى الوطنية التونسية.

كيف تشاهد مباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

نتائج تونس وبلجيكا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين تونس وبلجيكا في المباريات الأخيرة