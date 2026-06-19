ما القنوات الناقلة لمباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب التونسي يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام المنتخب الياباني بعد أن انقاد التوانسة لهزيمة مخيبة للآمال في الجولة الأولى أمام السويد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 21 يونيو 2026 على ملعب بي بي في آيه.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة صباحًا بتوقيت السعودية، الخامسة صباحًا بتوقيت تونس.

كأس العالم - المجموعة 6 بي بي في إيه

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR عصام الشوالي beIN Max 2 beIN Max 4 عامر الخوذيري TOD

التشكيل المتوقع لمباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026

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نتائج تونس واليابان في المباريات الأخيرة

ترتيب تونس واليابان في مجموعات كأس العالم 2026