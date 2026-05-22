تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو ويوفنتوس ضمن الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

توقف رصيد البيانكونيري عند النقطة 68، بعد الخسارة أمام فيورنتينا بهدفين دون رد في الجولة السابقة من السيري آ، ليُفرط السيدة العجوز في مركزه ويهبط إلى المركز السادس، بفارق نقطتين عن ميلان وروما أصحاب المركز الثالث والرابع، ويحتاج للفوز في هذا اللقاء في محاولة أخيرة للعودة إلى المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

بينما يمتلك تورينو 44 نقطة، يحتل بها المركز الـ12، وهو في منطقة أمنة تماماً، ولكنه بالتأكيد يسعى لتقديم عرض جيد أمام البيانكونيري وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة تورينو ويوفنتوس في الجولة الثامنة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 24 أبريل 2026، على استاد أولمبيكو دي تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

3-5-2

3-4-2-1

1
ألبيرتو بالياري
23
ساوول كوكو
77
إينزو إيبوسي
13
غويليرمو ماريبان
6
إميرهان إلخان
16
ماركوس بيديرسن
33
رافاييل أوبرادور
10
نيكولا فلاسيتش
4
ماتيو براتي
18
جيوفاني سيميوني
91
دوفان إيستيبان زاباتا بانغيرا
16
ميشيل دي جريجوريو
15
بيير كالولو
4
فيدريكو غاتي
6
ليويد كيلي
7
فرانشيسكو كونسيساو
10
كينان يلدز
8
تيون كوبمينرس
22
ويستون ماكيني
5
مانويل لوكاتيلي
27
أندريا كامبياسو
9
دوشان فلاهوفيتش

البدلاء

المدرب

  • روبرتو دافيرسا

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج تورينو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

تورينو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات تورينو ويوفنتوس الأخيرة

تورينو

آخر 5 مباريات

يوفنتوس

0

انتصار

3

تعادلات

2

انتصاران

1

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

