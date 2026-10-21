ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو ومونزا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة تورينو ومونزا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الجمعة 23 أكتوبر 2026، على استاد أولمبيكو دي تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء (21:45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 8 23 أكتوبر 2026 - 14:45 أولمبيكو دي تورينو





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ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج تورينو ومونزا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات تورينو ومونزا في المباريات الأخيرة





ترتيب تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027



