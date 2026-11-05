ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وليتشي في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة تورينو وليتشي في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 7 نوفمبر، على ملعب أولمبيكو دي تورينو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساء (18:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وليتشي في الكالتشيو من خلالها.
كيف تشاهد مباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة تورينو ضد ليتشي
التشكيلة الأساسية
المدرب
- إيجناتسيو أباتي
- يوسيبيو دي فرانشيسكو
نتائج تورينو وليتشي في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات تورينو وليتشي في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|10
|9
|1
|0
|24
|8
|+16
|28
ف
ف
ف
ف
ف
|2
|10
|8
|1
|1
|26
|13
|+13
|25
خ
ف
ف
ف
ف
|3
|10
|7
|3
|0
|28
|10
|+18
|24
ف
ف
ت
ف
ت
|4
|10
|7
|2
|1
|18
|8
|+10
|23
ف
ف
ف
ف
ت
|5
|10
|6
|3
|1
|21
|12
|+9
|21
ف
خ
ف
ف
ت
|6
|10
|6
|2
|2
|24
|14
|+10
|20
ف
ف
ت
ف
خ
|7
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|+3
|17
ف
خ
ف
خ
ت
|8
|10
|4
|2
|4
|17
|13
|+4
|14
خ
ف
ت
خ
ف
|9
|10
|4
|2
|4
|14
|13
|+1
|14
ف
ف
ف
خ
ف
|10
|10
|4
|1
|5
|14
|16
|-2
|13
خ
خ
ف
ف
ف
|11
|10
|4
|1
|5
|10
|14
|-4
|13
ف
ف
ف
خ
ف
|12
|10
|4
|1
|5
|9
|15
|-6
|13
خ
خ
خ
خ
ت
|13
|10
|3
|2
|5
|16
|20
|-4
|11
خ
ت
ت
خ
ف
|14
|10
|3
|0
|7
|11
|21
|-10
|9
خ
خ
خ
ف
خ
|15
|10
|2
|2
|6
|8
|15
|-7
|8
ف
ت
خ
خ
خ
|16
|10
|2
|2
|6
|15
|23
|-8
|8
ف
ت
خ
خ
خ
|17
|10
|2
|2
|6
|16
|26
|-10
|8
خ
خ
خ
خ
ت
|18
|10
|2
|1
|7
|17
|24
|-7
|7
خ
خ
خ
ف
خ
|19
|10
|1
|2
|7
|11
|23
|-12
|5
خ
ت
خ
خ
خ
|20
|10
|1
|0
|9
|6
|20
|-14
|3
خ
خ
خ
ف
خ