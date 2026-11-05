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الدوري الإيطالي
team-logoتورينو
أولمبيكو دي تورينو
team-logoليتشي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
تورينو ضد ليتشي
تورينو
ليتشي
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

يستعد ملعب أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وليتشي في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة تورينو وليتشي في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 7 نوفمبر، على ملعب أولمبيكو دي تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساء (18:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 11
أولمبيكو دي تورينو
المباريات التالية
تورينو

تورينو

الدوري الإيطالي

07 نوفمبر 2026

ليتشي

ليتشي

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وليتشي في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

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التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة تورينو ضد ليتشي

3-5-2
تورينو crest
تورينو
تورينو
التشكيل
ليتشي crest
ليتشي
ليتشي
4-3-3
لوكاس بيريلوكاس بيريأدريان إسماليأدريان إسماليساوول كوكوساوول كوكوبيترو كوموتزوبيترو كوموتزونيكولا فلاسيتشنيكولا فلاسيتشجفيداس جينيتيسجفيداس جينيتيسزكريا أبوخلالزكريا أبوخلالناتان باترسونناتان باترسوندانيال براغانزادانيال براغانزاتشي أدامزتشي أدامزجيوفاني سيميونيجيوفاني سيميونيولاديميرو فالكونيولاديميرو فالكونيرافايل فيجارافايل فيجاGabrielGabrielجميل سييبيرتجميل سييبيرتانتونينو غالوانتونينو غالويوسف مالحيوسف مالحعمر نجومعمر نجومO. GorterO. Gorterكوري نداباكوري نداباN. StulicN. Stulicكونان ندريكونان ندري
ليتشي crest
ليتشي
ليتشي
3-5-2
تورينو

التشكيلة الأساسية

ليتشي

المدرب

  • إيجناتسيو أباتي
  • يوسيبيو دي فرانشيسكو

نتائج تورينو وليتشي في المباريات الأخيرة

تورينو

تورينو - المستوى

أودينيزي
ف2-1
بارما
ف0-3
مونزا
ف3-2
كومو
خ1-3
فروسينوني
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ليتشي

ليتشي - المستوى

بولونيا
خ1-2
أودينيزي
ف0-3
يوفنتوس
خ0-2
فروسينوني
خ5-1
جنوى
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات تورينو وليتشي في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

تورينوتعادلليتشي
2
1
2
الدوري الإيطالي
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تورينو
تورينو
1
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ليتشي
ليتشي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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ليتشي
ليتشي
2
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تورينو
تورينو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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ليتشي
ليتشي
1
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تورينو
تورينو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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تورينو
تورينو
0
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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تورينو
تورينو
2
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ليتشي
ليتشي
0
انتهت
4الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
لاتسيولاتسيولاتسيو
10910248+1628
ف
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
108112613+1325
خ
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
107302810+1824
ف
ف
ت
ف
ت
4
كوموكوموكومو
10721188+1023
ف
ف
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
106312112+921
ف
خ
ف
ف
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
106222414+1020
ف
ف
ت
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
105231310+317
ف
خ
ف
خ
ت
8
نابولينابولينابولي
104241713+414
خ
ف
ت
خ
ف
9
بولونيابولونيابولونيا
104241413+114
ف
ف
ف
خ
ف
10
تورينوتورينوتورينو
104151416-213
خ
خ
ف
ف
ف
11
جنوىجنوىجنوى
104151014-413
ف
ف
ف
خ
ف
12
كالياريكالياريكالياري
10415915-613
خ
خ
خ
خ
ت
13
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
103251620-411
خ
ت
ت
خ
ف
14
ليتشيليتشيليتشي
103071121-109
خ
خ
خ
ف
خ
15
بارمابارمابارما
10226815-78
ف
ت
خ
خ
خ
16
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
102261523-88
ف
ت
خ
خ
خ
17
ساسولوساسولوساسوولو
102261626-108
خ
خ
خ
خ
ت
18
مونزامونزامونزا
102171724-77
خ
خ
خ
ف
خ
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
101271123-125
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
10109620-143
خ
خ
خ
ف
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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