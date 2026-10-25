ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وكومو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة تورينو وكومو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، على ملعب أولمبيكو دي تورينو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وكومو في الكالتشيو من خلالها.
كيف تشاهد مباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة تورينو ضد كومو
التشكيلة الأساسية
المدرب
- إيجناتسيو أباتي
- سيسك فابريجاس
نتائج تورينو وكومو في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات تورينو وكومو في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|8
|7
|1
|0
|23
|10
|+13
|22
ف
ف
ف
ت
ف
|2
|8
|7
|1
|0
|16
|5
|+11
|22
ف
ف
ف
ف
ت
|3
|8
|5
|3
|0
|19
|6
|+13
|18
ت
ف
ت
ت
ف
|4
|8
|5
|2
|1
|14
|7
|+7
|17
ف
ف
ت
خ
ف
|5
|7
|4
|3
|0
|14
|7
|+7
|15
ف
ت
ف
ت
ت
|6
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|+4
|14
ت
ف
خ
ف
ت
|7
|8
|4
|2
|2
|11
|8
|+3
|14
ف
خ
ت
ف
خ
|8
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|+2
|13
ف
ف
ف
ت
خ
|9
|8
|4
|1
|3
|6
|9
|-3
|13
خ
خ
ت
ف
ف
|10
|8
|3
|2
|3
|13
|10
|+3
|11
ت
خ
ف
ت
ف
|11
|8
|3
|1
|4
|14
|15
|-1
|10
ت
خ
ف
خ
خ
|12
|8
|3
|0
|5
|9
|14
|-5
|9
خ
ف
خ
خ
ف
|13
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
ف
خ
ف
ت
خ
|14
|8
|2
|2
|4
|12
|16
|-4
|8
خ
خ
ت
خ
ف
|15
|8
|2
|1
|5
|15
|18
|-3
|7
خ
ف
خ
ف
خ
|16
|8
|2
|1
|5
|6
|13
|-7
|7
ف
خ
ف
خ
ت
|17
|7
|1
|1
|5
|9
|16
|-7
|4
خ
خ
خ
خ
خ
|18
|8
|1
|1
|6
|9
|19
|-10
|4
خ
خ
خ
ت
ف
|19
|8
|1
|1
|6
|5
|15
|-10
|4
خ
خ
خ
ف
خ
|20
|8
|1
|0
|7
|6
|17
|-11
|3
خ
ف
خ
خ
خ