ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وأودينيزي في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

الفريقان يحتلان المركزين الثالث عشر والرابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط من أول 5 مباريات.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة تورينو وأودينيزي في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 12 أكتوبر 2026، على استاد أولمبيكو دي تورينو.

المباريات التالية تورينو الدوري الإيطالي 14:45 أودينيزي

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 6 12 أكتوبر 2026 - 14:45 أولمبيكو دي تورينو





ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج تورينو وأودينيزي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات تورينو وأودينيزي في المباريات الأخيرة





ترتيب تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027



