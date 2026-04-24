Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoتورينو
أولمبيكو دي تورينو
team-logoإنتر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تورينو ضد إنتر
الدوري الإيطالي
القنوات الناقلة
إنتر
تورينو

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تورينو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وإنتر ضمن الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يتصدر النيراتزوري جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، بعد انتصاره كالياري بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة من السيري آ، ليظل متصدراً ويتسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى 12 نقطة كاملة، ومن المؤكد أن الأفاعي لن يفرط في الثلاثة نقاط من أجل حسم لقب السكوديتو الذي أصبح على بُعد 4 نقاط فقط ليُتوج رسمياً ببطولة الدوري الإيطالي.

على الجانب الأخر يحتل تورينو المركز الـ12 برصيد 40 نقطة، وعلى الرغم من تواجده في منطقة أمنة بشكل كبير من الهبوط، إلا أنه يسعى لتحسين ترتيبه في الجدول عن طريق الخروج بأي نتيجة إيجابية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تورينو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة تورينو وإنتر في الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 26 أبريل 2026، على استاد أولمبيكو دي تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

crest
ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تورينو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تورينو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة تورينو ضد إنتر

تورينوHome team crest

3-4-1-2

التشكيل

3-5-2

Home team crestإنتر
1
ألبيرتو بالياري
13
غويليرمو ماريبان
23
ساوول كوكو
77
إينزو إيبوسي
22
تشيزاري كاسادي
10
نيكولا فلاسيتش
66
جفيداس جينيتيس
16
ماركوس بيديرسن
33
R. Obrador
18
جيوفاني سيميوني
19
تشي أدامز
13
جوسيب مارتينيز
30
كارلوس أوجوستو
6
ستيفان دي فري
25
مانويل أكانجي
23
نيكولو باريلا
20
هاكان تشالهان أوغلو
32
فيديريكو ديماركو
22
هنريك مخيتاريان
2
دينزل دومفريس
9
ماركوس تورام
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو

3-5-2

إنترAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرتو دافيرسا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج تورينو وإنتر في المباريات الأخيرة

تورينو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات تورينو وإنتر الأخيرة

تورينو

آخر 5 مباريات

إنتر

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب تورينو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان