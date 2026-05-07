ما القنوات الناقلة لمباراة تورونتو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على تورونتو إف سي، السبت بملعب بي إم أو فيلد، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي المواصلة بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورونتو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة تورونتو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة تورونتو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم السبت 9 مايو على ملعب بي إم أو فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة تورونتو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تورونتو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج تورونتو وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات تورونتو وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة