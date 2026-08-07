ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد جيلورا بونج كارنو ماديا المباراة الودية التي تجمع بين تشيلسي وميلان، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدربين تشابي ألونسو وروبن أموريم، لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل كل فريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم السبت 8 أغسطس 2026، على استاد جيلورا بونج كارنو ماديا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات الشارقة الرياضية حقوق بث مباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 ولكن سيتم البث عبر التطبيق الخاص بها وهو تطبيق "مرايا 2" لتزامن المباراة في نفس الوقت مع الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس وإنتر.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق سالم السالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة تشيلسي وميلان الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "مرايا 2".