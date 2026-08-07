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وديات الأندية
team-logoفيرينتسفاروشي
team-logoريال مدريد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
وديات الأندية
فيرينتسفاروشي ضد ريال مدريد
فيرينتسفاروشي
ريال مدريد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد جروباما أرينا المباراة الودية التي تجمع بين ريال مدريد وفرينسفاروشي، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدرب جوزيه مورينيو، لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم السبت 8 أغسطس 2026، على استاد جروباما أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

وديات الأندية
فيرينتسفاروشي crest
فيرينتسفاروشي
فيرينتسفاروشي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق بث مباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

وخصصت الشبكة قناة أبو ظربي الرياضية 1 لإذاعة المباراة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "STARZPLAY".

المباراةريال مدريد - فرينسفاروشي
الموعدالسبت 8 أغسطس 2026
التوقيت20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
القنوات الناقلةSTARZPLAY
الملعبجروباما أرينا
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