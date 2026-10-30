ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مواجهة قوية تجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهيرة (15:30) بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف (16:30) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
من معلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد على مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل.
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كيف تشاهد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
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التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027
التشكيلات المحتملة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس
التشكيلة الأساسية
المدرب
- هانسي فليك
- كيكه فلوريس
نتائج تشيلسي ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|10
|9
|0
|1
|40
|11
|+29
|27
خ
ف
ف
ف
ف
|2
|10
|8
|1
|1
|20
|8
|+12
|25
ف
ف
ف
ف
ف
|3
|10
|8
|0
|2
|25
|10
|+15
|24
ف
ف
ف
خ
ف
|4
|10
|6
|2
|2
|16
|14
|+2
|20
ت
خ
ف
ت
ف
|5
|10
|6
|1
|3
|19
|18
|+1
|19
ف
ف
ف
ف
خ
|6
|10
|5
|2
|3
|16
|16
|0
|17
ف
خ
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خ
ف
|7
|10
|3
|3
|4
|14
|11
|+3
|12
ت
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|8
|9
|3
|3
|3
|12
|9
|+3
|12
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|9
|10
|2
|6
|2
|10
|7
|+3
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ت
|10
|10
|3
|3
|4
|15
|14
|+1
|12
ف
ت
خ
ف
ف
|11
|10
|2
|5
|3
|13
|13
|0
|11
خ
ت
خ
ت
خ
|12
|10
|3
|2
|5
|10
|20
|-10
|11
خ
ف
خ
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خ
|13
|10
|3
|2
|5
|15
|26
|-11
|11
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خ
|14
|10
|2
|4
|4
|16
|19
|-3
|10
خ
ف
ت
ت
خ
|15
|10
|2
|4
|4
|14
|17
|-3
|10
ف
ت
ت
ف
خ
|16
|9
|2
|3
|4
|12
|20
|-8
|9
خ
ت
ت
ف
خ
|17
|10
|2
|3
|5
|5
|15
|-10
|9
خ
ت
خ
ف
خ
|18
|10
|2
|2
|6
|12
|14
|-2
|8
خ
خ
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خ
خ
|19
|10
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|3
|6
|7
|17
|-10
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ت
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|7
|19
|-12
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خ
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