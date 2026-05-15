ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "ويمبلي" مباراة هامة لحساب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 بين كل من تشيلسي ومانشستر سيتي.

كل من الفريقين يسعى لتحقيق البطولة، تشيلسي لإنقاذ نفسه من الموسم الصفري، ومانشستر سيتي من أجل إحراز لقب ثانٍ.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 16 مايو 2026، على ملعب ويمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تشيلسي ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة