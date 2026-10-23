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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoتشيلسي
ستامفورد بريدج
team-logoتوتنهام هوتسبير
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين تشيلسي وتوتنهام في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8
ستامفورد بريدج


ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، معلقا بعد على مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027.


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حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير

4-2-3-1
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
page.match.formation.title
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4-1-2-3
مايك بندرسمايك بندرسماكسينس لاكرواماكسينس لاكرواليفي كولويلليفي كولويلجوريل هاتوجوريل هاتوجوش أتشيمبونججوش أتشيمبونجبيدرو نيتوبيدرو نيتوجوردان هندرسونجوردان هندرسونكول بالمركول بالمرمورجان روجرزمورجان روجرزمويسيس كايسيدومويسيس كايسيدوجواو بيدروجواو بيدروأنتونين كينسكيأنتونين كينسكيماركوس سينيسيماركوس سينيسيميكي فان دي فينميكي فان دي فينيان باول فان هيكيان باول فان هيكأندرو روبرتسونأندرو روبرتسونجيمس ماديسونجيمس ماديسونساندرو توناليساندرو توناليارشي جرايارشي جرايدومينيك سولانكيدومينيك سولانكيمحمد قدوسمحمد قدوسعمر مرموشعمر مرموش
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4-2-3-1
تشيلسي

التشكيلة الأساسية

توتنهام هوتسبير

المدرب

  • تشابي ألونسو
  • روبرتو دي زيربي


نتائج تشيلسي وتوتنهام في المباريات الأخيرة


تشيلسي

تشيلسي - المستوى

ليدز
ف6-3
هال سيتي
ت2-2
برينتفورد
خ3-0
بورنموث
ف5-1
إيفرتون
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
15/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
توتنهام

توتنهام - المستوى

إيفرتون
ت0-0
ليفربول
خ3-1
أستون فيلا
خ2-3
مان يونايتد
ت1-1
كوفنتري
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات تشيلسي وتوتنهام في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

تشيلسيتعادلتوتنهام هوتسبير
4
0
1
وديات الأندية
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
1
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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تشيلسي
تشيلسي
2
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
1
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
3
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
4
انتهت
9الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
7700197+1221
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
7601115+618
ف
ف
خ
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
7511235+1816
ف
ف
ف
ف
ت
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
74121713+413
ف
ف
خ
ت
خ
5
ليفربولليفربولليفربول
733198+112
ف
خ
ف
ت
ف
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
7241138+510
خ
ت
ف
ت
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
724196+310
ت
خ
ت
ف
ت
8
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
724187+110
خ
ت
ف
ت
ت
9
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
723287+19
خ
ت
خ
ت
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
73041115-49
خ
ف
خ
ف
خ
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
72231014-48
خ
خ
ف
خ
ت
12
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
7223711-48
ف
ت
ف
خ
ت
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
7142101007
ت
ت
ت
خ
ت
14
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
7214917-87
خ
ف
ت
خ
ف
15
بورنموثبورنموثبورنموث
7133913-46
ف
خ
خ
ت
ت
16
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
7133610-46
ف
ت
خ
ت
ت
17
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
7205614-86
خ
ف
ف
خ
خ
18
فولهامفولهامفولهام
7124710-35
ف
خ
ت
ت
خ
19
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
712459-45
خ
خ
خ
ف
ت
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
7115614-84
خ
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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