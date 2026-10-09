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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoتشيلسي
ستامفورد بريدج
team-logoبورنموث
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي ضد بورنموث
تشيلسي
بورنموث
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي تشيلسي نظيره بورنموث على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

تشيلسي في المركز العاشر ويطمح في التقدم أكثر بجدول الترتيب، بينما يعد بورنموث في المراكز المهددة بالهبوط ويحتل المركز السابع عشر.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة عصرا (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6
ستامفورد بريدج


ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2026.


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كيف تشاهد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة تشيلسي ضد بورنموث

3-4-2-1
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
التشكيل
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
4-2-3-1
إيميليانو مارتينيزإيميليانو مارتينيزويسلي فوفاناويسلي فوفاناماكسينس لاكرواماكسينس لاكرواليفي كولويلليفي كولويلإستيفاو ويليانإستيفاو ويليانمورجان روجرزمورجان روجرزروميو لافياروميو لافياجوردان هندرسونجوردان هندرسونبيب تشافاريابيب تشافاريابيدرو نيتوبيدرو نيتوداني ويلبيكداني ويلبيكجورجي بيتروفيتشجورجي بيتروفيتشteam-logoأنطونيو سيلفاآدم سميثآدم سميثادرين تروفيرتادرين تروفيرتجيمس هيلجيمس هيلتايلر آدمزتايلر آدمزلويس كوكلويس كوكريان كريستيريان كريستيماركوس تافيرنييهماركوس تافيرنييهرايانرايانإيفانيلسونإيفانيلسون
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
3-4-2-1
تشيلسي

التشكيلة الأساسية

بورنموث

المدرب

  • تشابي ألونسو
  • مارك روز


نتائج تشيلسي وبورنموث في المباريات الأخيرة


تشيلسي

تشيلسي - المستوى

برايتون
ف4-3
آرسنال
خ2-1
ليدز
ف6-3
هال سيتي
ت2-2
برينتفورد
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بورنموث

بورنموث - المستوى

نيوكاسل
ت2-2
LIN
ف4-0
برينتفورد
ت2-2
ريال سوسييداد
ف1-2
ليفربول
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات تشيلسي وبورنموث في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

تشيلسيتعادلبورنموث
2
3
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
2
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
0
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تشيلسي
تشيلسي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
2
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
0
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
2
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
انتهت
7الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط


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