ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره تشيلسي مساء الغد، الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

باريس سان جيرمان يمتلك الأفضلية بالفوز على أرضه بنتيجة 5-2 لكن تشيلسي يبحث عن عودة تاريخية مستغلًا عامل الأرض والجمهور.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 17 مارس 2026، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءُ بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

