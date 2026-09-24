ما القنوات الناقلة لمباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب تركيا نظيره فرنسا على ملعب "كوجالي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفرنسيون يريدون الظهور بأفضل شكل للعودة من الباب الكبير تحت قيادة مدربهم الجديد زين الدين زيدان بعد الخروج من نصف نهائي كأس العالم 2026.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الجمعة 25 سبتمبر 2026 على ملعب "كوجالي".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 25 سبتمبر 2026 - 14:45 كوجالي





ما القنوات الناقلة لمباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.





beIN SPORTS HD 2 حسن العيدروس





كيف تشاهد مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج تركيا وفرنسا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات تركيا وفرنسا في المباريات الأخيرة









ترتيب تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 بلجيكا بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فرنسا فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إيطاليا إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تركيا تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



