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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoتركيا
Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu
team-logoإيطاليا
شاهد على beIN SPORTS 3
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تركيا ضد إيطاليا
تركيا
إيطاليا
تركيا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب تركيا نظيره الإيطالي على ملعب "تمساح أرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق أول فوز في المجموعة بعدما انتصر رفاق كيفن دي بروينه بهدفين نظيفين على إيطاليا، وفاز رفاق كيليان مبابي بهدف نظيف على تركيا.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الإثنين 28 سبتمبر 2026 على ملعب "تمساح أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.


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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2
Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu


ما القنوات الناقلة لمباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

كيف تشاهد مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة تركيا وإيطاليا في دروي الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى عامر الخوذيري.



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beIN SPORTS HD 3

عامر الخوذيري


التشكيل المتوقع لمباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة تركيا ضد إيطاليا

3-4-2-1
تركيا crest
تركيا
تركيا
التشكيل
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا
4-3-3
ألتاي باينديرألتاي باينديرعبد الكريم بردكجيعبد الكريم بردكجيزكي شيليكزكي شيليكميريح ديميرالميريح ديميرالإرين الماليإرين الماليأردا جولرأردا جولرصالح أوزكانصالح أوزكانإسماعيل يوكسكإسماعيل يوكسكفيردي كاديوغلوفيردي كاديوغلوكريم أكتورك أوغلوكريم أكتورك أوغلودينيز جولدينيز جولجيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيجيوفاني دي لورينزوجيوفاني دي لورينزوجيورجيو سكالفينيجيورجيو سكالفينينيكولو باريلانيكولو باريلادافيد فراتيسيدافيد فراتيسيعيسى دومبياعيسى دومبياجيانلوكا سكاماكاجيانلوكا سكاماكاجياكومو راسبادوريجياكومو راسبادوريدانيل مالدينيدانيل مالديني
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا
3-4-2-1
تركيا

التشكيلة الأساسية

إيطاليا

المدرب

  • فينتشينزو مونتيلا
  • روبرتو مانشيني


نتائج تركيا وإيطاليا في المباريات الأخيرة


تركيا

تركيا - المستوى

فنزويلا
ف2-1
أستراليا
خ2-0
باراجواي
خ0-1
أمريكا
ف3-2
فرنسا
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
إيطاليا

إيطاليا - المستوى

أيرلندا الشمالية
ف2-0
البوسنة
خ1-1
لوكسمبورج
ف0-1
اليونان
ف0-1
بلجيكا
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات تركيا وإيطاليا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

تركياتعادلإيطاليا
0
3
2
المباريات الودية
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
0
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
انتهت
المباريات الودية
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تركيا
تركيا
2
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
3
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
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تركيا
تركيا
0
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إيطاليا
إيطاليا
3
انتهت
المباريات الودية
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إيطاليا
إيطاليا
1
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تركيا
تركيا
1
انتهت
المباريات الودية
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
1
تركيا badge
تركيا
تركيا
1
انتهت
4الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الأولى

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بلجيكابلجيكابلجيكا
110020+23
ف
2
فرنسافرنسافرنسا
110010+13
ف
3
تركياتركياتركيا
100101-10
خ
4
إيطالياإيطالياإيطاليا
100102-20
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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