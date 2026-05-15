الدوري الإيطالي
بيسا
روميو أنكونيتاني
نابولي
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة بيزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد روميو أنكونيتاني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بيزا ونابولي ضمن الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

توقف رصيد الأزوري عند النقطة 70، بعد الخسارة المفاجئة أمام بولونيا في الجولة السابقة من السيري آ، ولكنه يحافظ على الوصافة بالرغم من ذلك ولكن بفارق نقطتين فقط بينه وبين يوفنتوس صاحب المركز الثالث، وبالتأكيد يسعى نابولي للخروج بالثلاثة نقاط للمحافظة على وصافته بعد أن حسم إنتر اللقب بشكل رسمي.

بينما يتذيل بيزا جدول الترتيب برصيد 18 نقطة فقط، وأول الفرق التي ستهبط بشكل رسمي من السيري آ، ولكن بالتأكيد يسعى الفريق لتقديم عرض قوي أمام الأزوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بيزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بيزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بيزا ونابولي في الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 17 مايو 2026، على استاد روميو أنكونيتاني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، الثانية عصراً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بيزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بيزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بيزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بيزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بيزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

3-5-2

1
أدريان سامبر
4
أنتونيو كاراتشيولو
33
أرتورو كالابريسي
5
S. Canestrelli
7
مهدي ليريس
14
ايبينيزير اكينسانميرو
6
ماريوس مارين
15
ادريسا توريه
21
I. Vural
32
ستيفانو موريو
81
فيليب ستوجيلكوفيتش
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
22
جيوفاني دي لورينزو
4
أليساندرو بونجيورنو
13
أمير رحماني
68
ستانيسلاف لوبوتكا
3
ميجيل جوتيريز
8
سكوت مكتوميناي
26
انتونيو فيرجارا
27
أليسون سانتوس
23
G. Nascimento
19
راسموس هويلوند

  • أوسكار هيلجيمارك

  • أنتونيو كونتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج بيزا ونابولي في المباريات الأخيرة

هدف مسجل (ضد)
2/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات بيزا ونابولي الأخيرة

0

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/4
سجل كلا الفريقين
1/4

ترتيب بيزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

