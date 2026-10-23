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دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
team-logoبيراميدز
team-logoالمريخ بانتيو
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
بيراميدز ضد المريخ بانتيو
بيراميدز
المريخ بانتيو
مصر
جنوب السودان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف بيراميدز نظيره المريخ بانتيو على ستاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات إياب الدور الثاني من إقصائيات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

بيراميدز يطمح لتحقيق الفوز ولكن يكفيه التعادل فقط أمام الفريق الرواندي بعد الفوز ذهابا على ملعب منافسه.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ستاد "الدفاع الجوي".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبورت حقوق مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

من معلق مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

لم تختر شبكة أون سبورت المعلق إلى الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


ON Sport 1

ON SPORT

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كيف تشاهد مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027



نتائج بيراميدز والمريخ بانتيو في المباريات الأخيرة


بيراميدز

بيراميدز - المستوى

GOM
ف5-1
الشرقية إنبي
ف1-2
سيراميكا
ف4-1
المريخ
ف0-1
الجيش
ف1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
16/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
المريخ

المريخ - المستوى

GOM
ف1-0
GOM
خ5-1
HEE
ف1-0
HEE
ف0-3
بيراميدز
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ بيراميدز والمريخ بانتيو في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

بيراميدزتعادلالمريخ بانتيو
1
0
0
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
المريخ بانتيو badge
المريخ بانتيو
المريخ
0
بيراميدز badge
بيراميدز
بيراميدز
1
انتهت
1الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/1


ترتيب بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027



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