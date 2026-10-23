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الدوري الإيطالي
team-logoبولونيا
ريناتو دالارا
team-logoمونزا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
بولونيا ضد مونزا
بولونيا
مونزا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد ريناتو دال آرا لاستقبال مباراة مهمة تجمع بولونيا ومونزا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة بولونيا ومونزا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 31 أكتوبر 2026، على استاد ريناتو دال آرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 10
ريناتو دالارا
المباريات التالية
بولونيا

بولونيا

الدوري الإيطالي

31 أكتوبر 2026

مونزا

مونزا

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي من خلالها.

كيف تشاهد مباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة بولونيا ضد مونزا

3-4-3
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
التشكيل
مونزا crest
مونزا
مونزا
3-4-2-1
لوكاس سكوروبسكيلوكاس سكوروبسكينيكولو كاسالينيكولو كاساليماتيو دارميانماتيو دارميانآرثر ثيتآرثر ثيتتوماسو بوبيجاتوماسو بوبيجاخوان ميرانداخوان ميراندالويس فيرجسونلويس فيرجسوننادر زورتيانادر زورتيانيكولو كامبياغينيكولو كامبياغيفيديريكو بيرنارديسكيفيديريكو بيرنارديسكيينز أودجاردينز أودجاردN. ToernqvistN. Toernqvistسابا جوجليتشيدزهسابا جوجليتشيدزهلورينزو لوكيزيلورينزو لوكيزياندريا كاربونياندريا كاربونيJ. RobinsonJ. RobinsonF. OndoaF. Ondoaصامويل بيرينديليصامويل بيرينديليايبينيزير اكينسانميروايبينيزير اكينسانميروريكاردو مانجاسريكاردو مانجاسداني موتاداني موتاG. VarelaG. Varela
مونزا crest
مونزا
مونزا
3-4-3
بولونيا

التشكيلة الأساسية

مونزا

المدرب

  • رافاييلي بالادينو
  • إيفان يوريتش

نتائج بولونيا ومونزا في المباريات الأخيرة

بولونيا

بولونيا - المستوى

تورينو
ت1-1
ليتشي
ف1-2
إنتر
خ1-3
كالياري
ف0-2
ميلان
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
10/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
مونزا

مونزا - المستوى

بريست
ت2-2
لاتسيو
خ3-1
كالياري
ف4-0
تورينو
خ3-2
نابولي
خ1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
10/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات بولونيا ومونزا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

بولونياتعادلمونزا
3
2
0
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
3
مونزا badge
مونزا
مونزا
1
انتهت
كأس إيطاليا
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
4
مونزا badge
مونزا
مونزا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
مونزا
1
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
مونزا badge
مونزا
مونزا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
مونزا
0
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
انتهت
9الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
98102510+1525
ف
ف
ف
ف
ت
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
9810227+1525
ف
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
9630238+1521
ف
ت
ف
ت
ت
4
كوموكوموكومو
9621178+920
ف
ف
ف
ت
خ
5
ميلانميلانميلان
95311811+718
خ
ف
ف
ت
ف
6
نابولينابولينابولي
94231711+614
ف
ت
خ
ف
ت
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
94231110+114
خ
ف
خ
ت
ف
9
تورينوتورينوتورينو
94141414013
خ
ف
ف
ف
ت
10
كالياريكالياريكالياري
9414813-513
خ
خ
خ
ت
ف
11
بولونيابولونيابولونيا
93241212011
ف
ف
خ
ف
ت
12
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
13
جنوىجنوىجنوى
9315813-510
ف
ف
خ
ف
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
15
ساسولوساسولوساسوولو
92251422-88
خ
خ
خ
ت
خ
16
مونزامونزامونزا
92161622-67
خ
خ
ف
خ
ف
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
9126918-95
ت
خ
خ
خ
خ
18
بارمابارمابارما
9126515-105
ت
خ
خ
خ
ف
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
9108619-133
خ
خ
ف
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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