ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد ريناتو دال آرا لاستقبال مباراة مهمة تجمع بولونيا ومونزا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة بولونيا ومونزا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 31 أكتوبر 2026، على استاد ريناتو دال آرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 10 31 أكتوبر 2026 - 10:00 ريناتو دالارا

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ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي من خلالها.

كيف تشاهد مباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج بولونيا ومونزا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بولونيا ومونزا في المباريات الأخيرة

ترتيب بولونيا ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027