ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب ريناتو دال آرا لاستقبال مباراة مهمة تجمع بولونيا وإنتر في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

إنتر يحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة بولونيا وإنتر في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 17 أكتوبر 2026، على استاد ريناتو دال آرا.

المباريات التالية بولونيا الدوري الإيطالي 12:00 إنتر شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 12:00 ريناتو دالارا

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج بولونيا وإنتر في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات بولونيا وإنتر في المباريات الأخيرة





ترتيب بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027



