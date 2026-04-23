Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب ريناتو دال آرا لاستقبال مباراة مهمة تجمع بولونيا وروما ضمن الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد الجيلاروسي إلى 58 نقطة، بعد التعادل في الجولة السابقة أمام أتالانتا، ولكن حافظ على مركزه السادس وأصبح متعادلاً مع كومو صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف فقط، بعد أن هُزم الأخير أمام ساسوولو، كما حافظ على الفارق بينه وبين القديسين، ولا بديل للذئاب سوى للظفر بالثلاثة نقاط القادمة لمواصلة مطاردة المربع الذهبي، من أجل التأهل إلى دوري الأبطال.

على الجانب الأخر يحتل بولونيا المركز الثامن برصيد 48 نقطة، وهو في منطقة أمنة تماماً، ولكن بالتاكيد يسعى لتقديم لقاء قوي أمام الجيلاروسي والخروج بنتيجة إيجابية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بولونيا وروما في الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 25 أبريل 2026، على استاد ريناتو دال آرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

13
فيدريكو رافايليا
20
نادر زورتيا
14
T. Heggem
33
خوان ميراندا
26
جون لوكومي
8
ريمو فريلير
4
توماسو بوبيجا
23
سيمون سوم
28
نيكولو كامبياغي
9
سانتياغو كاسترو
7
ريكاردو أورسوليني
99
ميل سفيلار
22
ماريو هيرموسو
23
جيانلوكا مانشيني
5
إيفان نديكا
8
نيل العيناوي
4
بريان كريستانتي
18
ماتياس سولي
19
زكي شيليك
92
ستيفان الشعراوي
12
كوستاس تسيميكاس
14
دونيايل مالين

المدرب

  • فنتشينزو إيتاليانو

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج بولونيا وروما في المباريات الأخيرة

بولونيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات بولونيا وروما الأخيرة

بولونيا

آخر 5 مباريات

روما

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب بولونيا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

