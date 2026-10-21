ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب فيتاليتي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين بورنموث وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 22 أكتوبر 2026 على ملعب فيتاليتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الأوروبي - الجولة 3 22 أكتوبر 2026 - 15:00 فيتاليتي





المباريات التالية بورنموث الدوري الأوروبي 15:00 ميلان

ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، معلقا على مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.





beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027









نتائج بورنموث وميلان في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات بورنموث وميلان في المباريات الأخيرة





وجهاً لوجه تعادل 0 0 1 وديات الأندية بورنموث بورنموث 1 ميلان ميلان 2 انتهت 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات تزيد عن 2.5 هدفا 1 / 1 سجل كلا الفريقين أهدافًا 1 / 1





ترتيب بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027



