هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoبورتو
دو دراجاو
team-logoمانشستر سيتي
شاهد على beIN SPORTS 2
كريم مليم

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
بورتو ضد مانشستر سيتي
بورتو
مانشستر سيتي
أيوب بوعدي
البرتغال
إنجلترا
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بورتو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب «الدراجاو» مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين بورتو البرتغالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

ويدخل مانشستر سيتي البطولة الأوروبية بطموحات كبيرة، ساعيًا إلى استعادة أمجاده القارية وتكرار الإنجاز الذي حققه عام 2023، عندما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حيث يأمل الفريق في المنافسة بقوة على اللقب وتحقيق البطولة للمرة الثانية.

ويحمل الموسم الحالي طابعًا خاصًا بالنسبة إلى السيتي، في ظل دخوله مرحلة جديدة بعد رحيل الإسباني بيب جوارديولا عن القيادة الفنية للفريق، وتولي الإيطالي إنزو ماريسكا مهمة تدريب النادي، في خطوة تفتح صفحة جديدة في مسيرة الفريق وتضع المدرب أمام اختبار أوروبي مبكر.

ويطمح مانشستر سيتي إلى تقديم بداية قوية في مشواره بدوري أبطال أوروبا، والخروج بنتيجة إيجابية أمام بورتو على ملعب «الدراجاو»، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق البرتغالي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة الأوروبية.

ونرصد في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة بورتو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت.

دوري أبطال أوروبا
بورتو crest
بورتو
بورتو
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي

ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بورتو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، عبر شاشتها.

كيف تشاهد مباراة بورتو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بورتو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

من معلق مباراة بورتو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة بورتو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، إلى أحمد البلوشي.

متى موعد مباراة بورتو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة بورتو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو يوم الثلاثاء 8 سبتمبر\أيلول 2026 على ملعب الدراجاو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.

المباراةبورتو - مانشستر سيتي 
الموعدالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
التوقيت22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
الملعبالدراجاو
القنوات الناقلةbeIN Sports HD 2
التعليقأحمد البلوشي
البث عبر الإنترنتTOD TV
beIN Connect
إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل